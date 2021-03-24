В Северодонецке с 16 апреля запрещено ходить в лес без разрешения

В Северодонецке распоряжением руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка с 16 апреля вводится режим пожарной опасности в лесах.

Согласно распоряжению 432 от 13.04.2021, с целью предупреждения возникновения лесных пожаров, вводится режим пожарной опасности в лесах, расположенных на территории Северодонецкого городского территориальной громады и запрещается вход и въезд на территорию лесов Северодонецкой городской территориальной громады без специального разрешения.

Также запрещается вход и въезд на территорию лесов громады в бывших Новоайдарском и Кременском районах без специального разрешения ГП «Новоайдарское ЛМГ» и ГП «Кременское ЛМГ».

Получить разрешение можно по адресу: поселок Сиротино, улица Мира, 86.

