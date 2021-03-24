Жители Луганской области отдают мошенникам сотни тысяч гривень и не собираются останавливаться

За прошедшие сутки в полицию Луганской области поступило 5 сообщений местных жителей о том, что они стали жертвами мошенников и потеряли более 700 000 грн.

Как сообщает пресс-служба полиции, по данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Жительница города Рубежное передала неизвестному 2200 долларов США и 50 тыс. гривень, как помощь своей внучке, которая якобы попала в ДТП, после чего узнала, что с ее внучкой ничего не случилось.

В городе Кременная местный житель подал объявление о продаже сварочного аппарата, после чего ему позвонил неизвестный и договорился об оплате покупки путем перечисления денег на мобильный счет. Заявитель, для авторизации сим-карты пополнил свой мобильный счет на сумму 6 тыс. гривень, но при проверке мобильного счета денег на счету не обнаружил. Позвонив оператору «Vodafon» »заявитель выяснил, что денежные средства с его счета были сняты с помощью приложения «SharPay».

Жительница города Рубежное нашла на сайте «ОLX» объявления о возможности оформить кредит, но для получения кредита в размере 20 тыс. гривень нужно перечислить денежные средства в сумме 2 тыс. гривень, что она и сделала. Кредитных средств заявительница не получила, денежные средства ей не возвращены.

Наибольшие потери от мошеннических действий понесли предприниматели. Так в полицию Марковки поступило сообщение председателя фермерского хозяйства о том, что он перечислил 50 тыс. гривень за покупку 4 т минеральных удобрений «Карбамид», однако товар не получил, денежные средства ему не возвращены.

Этой же компании председатель фермерского хозяйства из Станицы Луганской перечислил 550 тыс. гривень за покупку 28,4 т аммиачной селитры и 25 т минеральных удобрений «Карбамид», однако товар не получил, денежные средства ему не возвращены.