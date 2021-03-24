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В Луганской области за 14 апреля 292 новых случая COVID-19, от осложнений умерли 5 больных

Сегодня, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 14 апреля лабораторно подтверждено 292 новых случая COVID-19, от осложнений умерли 5 больных, 71 больной был госпитализирован.

Количество болеющих на сегодняшний день составляет 3430 человек. За сутки госпитализировано 64 человек. В отделениях для коронавирусных больных в больницах области находятся 632 пациента, в т.ч. 556 с установленным заболеванием COVID-19.

К аппаратам ИВЛ подключены 20 больных.

Наибольшее количество новых случаев фиксируют в городах Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. А также Беловодском, Сватовском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 20405 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 600 человек.

В Украине за последние сутки установлено 16427 новых случаев заболеваний, 433 больных умерли, болеют 411341 человек.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 1625, Харьковской - 1168, Хмельницкой - 1088, Запорожской - 1015 и Днепропетровской - 1005 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 1 903 765 человек, из них выздоровели 1 453 766 человек, умерли 38 658.


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В Луганской области за 14 апреля 292 новых случая COVID-19, от осложнений умерли 5 больных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня