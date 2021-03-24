14 апреля российские террористы обстреливали ВСУ из стрелкового оружия, минометов и гранатометов

14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Золотое из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Золотого террористы обустраивают новые позиции в нарушение договоренностей о разведении сил.

В Донецкой области, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Пески, противник совершил обстрел позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксировано инженерные работы с применением корнеплодов зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.