» » 14 апреля российские террористы обстреливали ВСУ из стрелкового оружия, минометов и гранатометов

14 апреля российские террористы обстреливали ВСУ из стрелкового оружия, минометов и гранатометов

Сегодня, 10:07 citynews.net.ua | Напечатать

14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Золотое из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Золотого террористы обустраивают новые позиции в нарушение договоренностей о разведении сил.

В Донецкой области, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Пески, противник совершил обстрел позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксировано инженерные работы с применением корнеплодов зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:38

В Луганской области за 14 апреля 292 новых случая COVID-19, от осложнений умерли 5 больных

Сегодня, 10:07

14 апреля российские террористы обстреливали ВСУ из стрелкового оружия, минометов и гранатометов

Вчера, 15:30

УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов из команд оккупированных районов Луганска и Донецка

Вчера, 15:22

В Краматорске задержан подполковник полиции за попытку подкупа следователя ГБР

Вчера, 15:09

Жители Лисичанска с начала 2021 года увеличили долги по ЖКХ на 50 млн гривень

Вчера, 14:47

Верховная Рада подержала освобождение учащихся от обязательного ЗНО в 2021 году

Вчера, 13:40

Российские террористы в Луганской области нарушают условия отвода вооружений

Вчера, 11:41

Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов

Вчера, 09:34

13 апреля российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 09:30

В Луганской области более 300 новых случаев COVID-19 и пять умерших

13-04-2021, 16:47

Министры иностранных дел G7 сделали общее заявление по ситуации вдоль границ Украины

13-04-2021, 15:43

Россия продолжает поставлять в оккупированные Луганск и Донецк своих военных и оружие

Новости Украины:

Вчера, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

14 апреля российские террористы обстреливали ВСУ из стрелкового оружия, минометов и гранатометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня