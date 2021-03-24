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УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов из команд оккупированных районов Луганска и Донецка

Сегодня, 15:30 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд так называемых «ЛНР» и «ДНР» из оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей.

Свое решение в УАФ объяснили тем, что такие действия вредят репутации и футболу.

"За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В.,  Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно" - говорится в официальном решении Украинской ассоциации футбола.

Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.


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