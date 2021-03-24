В Краматорске задержан подполковник полиции за попытку подкупа следователя ГБР

ТУ ГБР в Краматорске осуществляет досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды руководителем одного из подразделений Краматорского районного управления Национальной полиции.

В свою очередь подполковник полиции, который является фигурантом данного производства, решил подкупить следователя ГБР и предложить ему 3000 долларов США за избежание уголовной ответственности.

После передачи средств в порядке реализации ст. 208 УПК Украины, полицейского задержан непосредственно в помещении ТУ ГБР в Краматорске.

14 апреля 2021 задержанному сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УЗОБ ГБР.