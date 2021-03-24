Жители Лисичанска с начала 2021 года увеличили долги по ЖКХ на 50 млн гривень

С начала 2021 года долги жителей Лисичанска по оплате жилищго-коммунальных услуг выросли на 50 млн гривень. Всего же задолженность составляет более 400 млн гривень.

Как сообщает пресс-служба городского совета, наибольшую сумму в Лисичанске должны КП «Лисичанськтепломережа» — за отопление лисичане задолжали почти 250 млн гривень, из них более 40 млн — за 3 месяца 2021 года.

Перед «Лисичанскводоканалом» жители города увеличили задолженность на 4 млн гривень, всего же за воду должны 77,4 млн гривень.

При этом сам «Лисичанскводоканал» доложен энергетиками по долгам прошлых лет уже почти 180 млн гривень.