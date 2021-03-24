Верховная Рада подержала освобождение учащихся от обязательного ЗНО в 2021 году

Ученики, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации.

Сегодня, 13 апреля 2021, соответствующий закон № 5014 приняла Верховная Рада Украины.

Инициатива призвана минимизировать риски заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования. Также это позволит получить ими в установленном законодательством порядке документы о полном общем среднем образовании.

Кроме того, законодательными изменениями предусмотрено, что ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Эти законодательные изменения также были поддержаны Президентом Украины Владимиром Зеленским и определены как неотложные.

В то же время все этапы внешнего независимого оценивания 2021 состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах:

пробное тестирование - 24 апреля в Киеве, Черниговской и Николаевской областях (в других регионах состоялось 10 апреля),

основная сессия ВНО - с 21 мая по 15 июня,

дополнительная сессия - с 26 июня по 16 июля.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, на ВНО-2021 зарегистрировано 389 710 человек.

По статистическим показателям регистрации, 42580 человек зарегистрировались для участия в ВНО по всем предметам только с целью прохождения ГНА (170269 тестирований). Всего участниками ВНО указавших желание получить результат ВНО только для получения оценки ГИА, составляет 15,24% от общего количества тестирований.

Напомним, 10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание в большинстве регионов Украины. Тестирование проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.