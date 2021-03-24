Российские террористы в Луганской области нарушают условия отвода вооружений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения на полигонах на подконтрольных группировке «ЛНР» территории.

По данным отчета миссии, на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области наблюдатели видели 23 гаубицы и 1 противотанковую пушку. Отмечается, что вооружение там находилось в нарушение линий отвода.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала: 4 зенитных ракетных комплекса и 2 танка в подконтрольных правительству районах Донецкой области; а также 99 танков, 20 гаубиц, 6 минометов, 4 противотанковые пушки и 3 зенитно-ракетных комплекса на 4 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области и на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Также в Луганской области, примерно в 2,5 км к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) и ориентировочно в 10 м к северу от автодороги Т0504, беспилотный летательный аппарат СММ вновь зафиксировал противопехотную мину (предположительно МОН-100), которая, по оценке, принадлежит вооруженным формированиям.