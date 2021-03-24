» » Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов

Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов

Сегодня, 11:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области юридические и физические лица уплатили в январе - марте 2021 года 80,5 млн гривень платы за землю. Это на 8,5 млн гривень или 11,9% больше чем в аналогичном периодом прошлого года.

Все средства земельного налога поступают в местные бюджеты громад.

Специалисты Главного управления ГНС в Луганской области сообщают, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:30

УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов из команд оккупированных районов Луганска и Донецка

Сегодня, 15:22

В Краматорске задержан подполковник полиции за попытку подкупа следователя ГБР

Сегодня, 15:09

Жители Лисичанска с начала 2021 года увеличили долги по ЖКХ на 50 млн гривень

Сегодня, 14:47

Верховная Рада подержала освобождение учащихся от обязательного ЗНО в 2021 году

Сегодня, 13:40

Российские террористы в Луганской области нарушают условия отвода вооружений

Сегодня, 11:41

Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов

Сегодня, 09:34

13 апреля российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:30

В Луганской области более 300 новых случаев COVID-19 и пять умерших

Вчера, 16:47

Министры иностранных дел G7 сделали общее заявление по ситуации вдоль границ Украины

Вчера, 15:43

Россия продолжает поставлять в оккупированные Луганск и Донецк своих военных и оружие

Вчера, 14:46

Зеленский наконец инициировал ликвидацию коррумпированного Окружного административного суда города Киева

Вчера, 14:06

Россия на переговорах ТКГ пыталась избавиться от представителя Донецка Дениса Казанского

Новости Украины:

Сегодня, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня