Землепользователи и собственники земли Луганской области заплатили более 80 млн гривень налогов

В Луганской области юридические и физические лица уплатили в январе - марте 2021 года 80,5 млн гривень платы за землю. Это на 8,5 млн гривень или 11,9% больше чем в аналогичном периодом прошлого года.

Все средства земельного налога поступают в местные бюджеты громад.

Специалисты Главного управления ГНС в Луганской области сообщают, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.