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13 апреля российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

13 апреля российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Катериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи поселка Первомайск, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.


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