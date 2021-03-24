В Луганской области более 300 новых случаев COVID-19 и пять умерших

В Луганской области за 13 апреля выявлен 321 заболевший COVID-19, от осложнений умерли 5 больных, 71 больной был госпитализирован.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 20113 заболевших коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев фиксируют в городах Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. А также Беловодском, Сватовском и Старобельском районах.

На сегодняшний день в области болеют 3273 человека, из которых 545 получают лечение в условиях стационаров.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 14 553 новых случая COVID-19, умерли от осложнений - 467 пациентов и более 5000 госпитализированных.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса подтвердили в Киеве - 1457, Харьковской - 1255, Львовской - 963, Одесской - 906 и Полтавской - 900 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело - 1 887 338 человек; выздоровели - 1 442 618 человек; летальных исходов - 38 225.