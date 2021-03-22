Россия на переговорах ТКГ пыталась избавиться от представителя Донецка Дениса Казанского

Сергей Гармаш рассказал что заседание рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началось. Россия продолжила попытки легализовать участие осужденной террористки Пироговой, а потом предложила вывести из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского.

Как сообщил Сергей Гармаш , также представляющий в украинской делегации ТКГ оккупированный российскими террористами Донецк, формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля.

За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации.

Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск.

Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме «творчески» и, симметрично Украине, заявили, что в «республике» открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах.

Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ.

Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, «судом какого государства осужден господин Казанский?»…

Кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только «официальными» представителями «сторон», без участия экспертов и советников.

Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также, А. Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО — не являются членами ТКГ.

В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный «Консультативный совет» — не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину. Последнее — для меня особенно важно.