В Северодонецке за брошенный из автомобиля окурок патрульные составили протокол на водителя

В Северодонецке за выброшенный из окна автомобиля окурок патрульные составили в отношении водителя автомобиля Renault Logan протокол по ст. 152 КУоАП за нарушение правил благоустройства территорий.

Мужчине грозит ответственность в виде наложения штрафа до 1360 гривен. Дело передали на рассмотрение административной комиссии.

Напомним, что ст. 152 КУоАП предусматривает за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов наложение штрафа на граждан от 340 до 1360 гривен и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1700 гривен.