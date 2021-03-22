Пьяные российские террористы забрели на свое минное поле в районе Енакиево

13 апреля в больницу оккупированного Енакиево поступили два российских боевика, которые в состоянии алкогольного опьянения вышли на минное поле и лишились конечностей. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы ВСУ «Север», ссылаясь на данные разведки.

«Героические алкопутешествия стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталась нечетное количество ног», — отметили военные.

Также днем ранее, 12 апреля, во временно оккупированном населенном пункте Луганской области Золотое-5, празднуя День космонавтики, случайно застрелился наемник из РФ.