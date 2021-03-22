В Луганском медицинском университете успешно запустили пилотный проект «Телемедицина» 

GoLOCAL и «Луганский государственный медицинский университет» запустили пилотный проект по телемедицине. К проекту присоединены 5 больниц в Троицком, Белокуракинськом, Новопсковском, Новоайдарском и Беловодском районах, в которых установлено специальное оборудование для связи с центром телемедицины в Луганском медицинском университете.

Центр Телемедицины разместился на кафедре семейной, паллиативной и военной медицины, укомплектован всем необходимым оборудованием, а также — мобильным диагностическим комплексом IDIS2GO, который позволяет медикам из регионов связываться с представителями кафедры для консультаций и обучения.

«Преподавательский состав нашего университета присоединился к проекту по созданию кабинета телемедицины и является куратором программы. Сейчас нами сформирован график регулярных онлайн консультаций, продолжается тестирование связи с 5-ю больницами, в дальнейших планах — подключение еще 7 районных медицинских учреждений Луганщины» — прокомментировал Александр Гудзенко, и. о. ректора Луганского государственного медицинского университета, декан фармацевтического факультета, профессор.

Подробная информация о деятельности Центра Телемедицины, графика проведения консультаций, контакты и методические рекомендации доступны на сайте проекта .

«Спасибо нашим партнерам и донору за возможность реализовать такой важный для региона проект телемедицины. Мы надеемся, что наши наработки в рамках проекту позволят в будущем развернуть полноценную систему телемедицины в Луганской области» — отметил Игорь Комендо, директор общественной организации GoLOCAL.

Проект «Оказание поддержки украинским перемещенным университетам в результате конфликта на Востоке Украины и в Крыму» реализуется грантовой программой общественной дипломатии Правительства США.