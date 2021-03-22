В Украине с сегодняшнего дня начинается вакцинация китайской CoronaVac

В Украине с сегодняшнего дня, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Всего Украина уже получила 215 тысяч доз данной вакцины из оплаченных 2 миллионов.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной», — заявил Степанов.

Напомним, вчера Министерство здравоохранения завершило лабораторный контроль вакцины Sinovac.

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет применяться при вакцинации от COVID определенных групп населения: полицейских, маломобильных групп населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.