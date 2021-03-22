В Луганской области за сутки 252 заболевших COVID-19 и 8 умерших

За 13 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 252 новых случая COVID-19. Еще 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 19792 случая коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19. умерли 590 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11680 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2334 человека, умерли 457 больных, выздоровели 14019 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве - 1503, Харьковской - 904, Львовской - 838, Киевской - 818 и Одесской - 795 областях.