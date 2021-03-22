Сегодня российские террористы убили еще одного украинца

Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских подразделений, один военнослужащий ВС Украины получил смертельное пулевое ранение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О данном инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня.