С сегодняшнего дня школы Рубежного перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Все школы Рубежного перешли на дистанционную форму обучения с 12 апреля.

Как сообщает сайт Рубежанского городского совета, с 12 апреля 2021 года в учреждениях общего среднего образования Рубежанского городского территориальной громады образовательный процесс в 1-11 классах будет осуществляться по дистанционной форме обучения.

Дистанционное обучение введено на основании приказа управления образования Рубежанского городского совета Луганской области от 09.04.2021 №64.