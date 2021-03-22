Правозащитники сообщили о новых «добровольцах» из России на Донбассе и ажиотаже на рынках оккупированных территорий

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские террористы продолжают подготовку к боевым действиям. Как сообщает Восточная правозащитная группа, местное население массово пытается выехать, а в некоторых городах появился спрос на аренду жилья «людьми с русским акцентом».

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО ведут информационную и разъяснительную работу среди местного населения о том, что большая концентрация военных из РФ на территории «республик» связана с предстоящей «военной агрессией» Украины к НВФ «ДНР» и «ЛНР». Данные факты были установлены во время проведения собрания граждан в г. Макеевка (один из районов города), в г. Антрацит, в г. Лутугино» — говорится в сообщении правозащитников.

Также по их информации на продовольственных рынках Луганской области начался ажиотаж — местные скупают спички, соль и крупы.

В то же время на КПП «Изварино» и «Мариновка» начиная с пятницы по воскресенье наблюдались огромные очереди на выезд из ОРДЛО. По словам некоторых жителей, они выезжают, чтобы пересидеть очередной кризис.

В Алчевске и Луганске, появился спрос на аренду квартир, квартиросъемщиками выступают люди с акцентом РФ.

Днем ранее правозащитники сообщили, что Россия отправляет добровольцев для войны против Украины из разных регионов своей страны. Только в марте направили 782 человека для участия в боевых действиях на Донбассе.

Также наблюдателям известно о прибытии добровольцев из российских Твери, Воронежа, Урала, Ярославля.

Они попадают в ОРДЛО через Ростов, после прохождения медкомиссии и определения постоянного места дислокации (ОРДО или ОРЛО). По данным правозащитников, добровольцев отправляют в основном на Донецкое направление.