За воскресенье в Луганской области выявлено 43 новых случая COVID-19

За воскресенье. 11 апреля, в Луганской области выявлено 43 новых случая COVID-19, умер от осложнений один человек.

Днем ранее, 10 апреля, выявлено 72 новых случая коронавируса и два человека умерли.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 19540 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 512 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировано 2770 человек, умерли 287 пациентов, выздоровели 5355 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской - 1112, Харьковской - 595, Львовской - 590 областях а также Киеве. где выявлено 537 новых случаев.

По данным сайта vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 11 апреля, первую дозу вакцины получили 378 264 граждан Украины, вторую дозу - 5 человек.