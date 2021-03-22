В Луганской области спасатели за сутки 48 раз выезжали на тушение травы, мусора и камыша

За прошедшие сутки, 11 апреля, спасатели Луганской области осуществили 48 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 125,81 га. Наиболее от пожаров пострадали Северодонецкий, Сватовский и Старобельский районы.

Гсударственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.

Так, в селе Трехизбенка две женщины чтобы расчистить несколько метров огорода от сухой травы, сожгли около 50 гектаров растительности. Теперь их ожидает крупный штраф.