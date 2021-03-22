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За 11 апреля в Донецкой области российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

11 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Невельского, противник совершил обстрел позиций наших защитников, из запрещенных минского договоренностям, минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у поселка Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.


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