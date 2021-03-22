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В Луганской области 1649 человек приняли участие в пробном ЗНО-2021

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание, участие в котором приняли 1649 жителей Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, это составляет 91,5% от общего количества зарегистрированных.

Все участники, прибывшие в пункт проведения пробного ВНО, были допущены к тестированию. С признаками респираторных болезней никого не выявлено.

Тестирование во всех 146 аудиториях началось своевременно. За ходом оценивания наблюдали семь общественных деятелей и два представителя СМИ.

Все участники пробного ВНО соблюдали правила процедуры, нарушений не выявлено.

Напомним, что правильные ответы будут опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования сегодня, 12 апреля.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.


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