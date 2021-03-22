Всего 9570 человек получили прививки от COVID-19 в Луганской области

Как сообщил директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, сейчас в области провакцинировано 9570 человек. Из них 350 за последние сутки. Они получают прививки вакциной CoviShield.

Также вчера, 8 апреля, Министерство здравоохранения Украины заключило рамочный договор с компании «Pfizer» о поставках в нашу страну 10 млн доз в течение 2021 года.

Кроме того, Украина уже имеет контракты на поставку уже 24 млн доз вакцин.

Среди них 10 млн доз Novavax, которые должны поступить в июле, еще 1500000 доз CoviShield (в апреле-мае) и 1900000 доз Sinovaс, из которых 215 000 уже в Украине.

Юрий Стогниев также отметил, что вакцинация является безопасной во время инкубационного периода или уже имеющейся болезни. То есть, прививки не увеличивает риск побочных эффектов и не влияет на тяжесть течения.

На Луганщине в прививочной кампании привлечены девять мобильных бригад, работают 52 стационарные пункты.

Записаться на вакцинацию можно, обратившись к семейному врачу, заполнив анкету на сайте или в мобильном приложении «Дія» или позвонив в контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19.

В настоящее время в очередь уже записались 426 000 человек .