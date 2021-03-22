Кличко просит общенациональный локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

«Украина сегодня - в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли - 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползание вируса ... Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы Правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауну! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил», - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

«А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной! Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. И то ситуация и там непростая. Но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит ... К сожалению, - нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Осознавать, чтобы потом не искать место в переполненных больницах», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что утром общался по телефону с главными врачами нескольких столичных медучреждений. По словам медиков, средств защиты и медикаментов в больницах достаточно. Но острая проблема со свободными кроватями и кроватями с кислородом. А медперсонал уже очень истощен.