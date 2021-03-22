Стало известно когда в Северодонецке завершат отопительный сезон

Руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в соответствии с п. 5 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения», утвержденных Постановлением КМУ от 21.07.2005 г.. № 630, в связи с установлением среднесуточной температуры воздуха +8, подписал распоряжение о завершении отопительного периода 2020-2021 годов.

Согдасно распоряжению с 24:00 11 апреля 2021 в Северодонецке на объектах централизованного теплоснабжения, объектах административного и производственного назначения, культуры, образования, охраны здоровья я, молодежи и спорта (кроме тех, которые имеют собственные котельные), жилого фонда будет отключено отопление.