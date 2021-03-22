Путин, Меркель, ОБСЕ и Зеленский: Что происходит вокруг эскалации российской агрессии на Донбассе

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. По мнению Генштаба, военные мероприятия, которые сейчас проводит Россия у границ Украины, являются нетипичными для зимнего периода подготовки вооруженных сил РФ.

Одновременно с этим Российская Федерация отказалась от переговоров лидеров «нормандской четверки». Как сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, провести такие переговоры украинская сторона запросила, как только произошло обострение на Донбассе.

Пока состоялся разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором она призвала его отвести войска России у границ с Украиной.

Важно отметить, что разговор состоялся после двух заявлений в Бундестаге — от партии Зеленых и от партии самой Меркель, в которых немецкие парламентарии требовали от своего канцлера оказать поддержку Украины.

В то же время в релизе о разговоре от пресс-службы Кремля упоминания об этом призыве не было — там написали, что Путин заявил о якобы «провокационных действиях Киева» на линии разграничения.

В Кремле также утверждают, что была подчеркнута «необходимость налаживания Украиной прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса».

А официальный представитель МИД России Мария Захарова, на фоне заявлений о предоставлении ПДЧ Украине, скатилась до прямых угроз и заявила, что вступление нашей страны в НАТО только приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе. А также якобы станет угрозой для ее государственности.

Развести силы предлагает и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, которая в своем заявлении призвала российские вооруженные формирования и силы ООС на Донбассе развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование.

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», — сказала Хельга Шмид.

Тем не менее российские террористы не планируют этого делать без приказа из Москвы. Впрочем, также как и обеспечивать мониторинговой миссии ОБСЕ полный доступ на оккупированные территории.

Пока же Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также у российского президента сказали, что дела с «нормандским форматом» обстоят плохо.

При этом согласились на предварительно согласованную на 18 апреля встречу советников глав государств «нормандской четверки»