В Луганской области за 8 апреля выявлено 226 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли шесть больных

За 8 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев COVID-1. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть человек.

Лидерами по количеству заболевших являются город Лисичанск - 60, Рубежное - 15 Северодонецк - 56 и Новоайдарский район - 16.

В остальных районах области выявлено новых случаев: Беловодский район - 5, Белокуракинский - 6, Кременской - 12, Марковский - 3, Меловский - 3, Новопсковский - 9, Попаснянский - 7, Сватовский - 9, Станично-Луганский - 2, Старобельский - 21, Троицкий - 2.

За все время пандемии в Луганской области выявлено 19 162 случаев COVID-19.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 57,7 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 39-летний и 68-летний мужчины из Лисичанска, 63-летняя женщина из Рубежного, 65-летний мужчина из Марковского района, 71-летняя женщина из Новопсковского района, 47-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерли 577 человек.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 19 676 новых случаев; летальных - 419.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 1864, Днепропетровской - 1665, Львовской - 1639, Киевской - 1265 и Харьковской - 1194 областях.