В Луганской области на ЗНО записались почти 5800 будущих абитуриентов

Об организации в области внешнего независимого оценивания в 2021 году во время аппаратного совещания рассказал директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк.

Он сообщил, что на этот учебный год на Луганщине разработан ряд мер по качественной подготовки к ВНО с учетом противоэпидемических мероприятий.

«Мы создадим безопасные и комфортные условия на пунктах проведения ВНО благодаря скоординированным действиям всех структур и организаций, привлеченных к проведению тестирования в 2021 году. Этот вопрос должен находиться под постоянным личным контролем руководителей органов местного самоуправления», - подчеркнул Юрий Стецюк.

Спикер напомнил, что регистрация на пробное ЗНО проходило с 5 по 19 января. Тестирование запланировано на 10 апреля. В Луганской области участие в пробном ВНО-2021 примут 1803 человека.

Из них 1381 ученик 11 классов и 230 учеников 10 классов учреждений общего среднего образования, 76 учащихся учреждений профессионального образования, 74 студента учреждений профессиональной перед высшими образования, 42 выпускника прошлых лет.

Для проведения пробного ВНО в области создано 11 пунктов - в Рубежном, Сватово, Старобельске, Лисичанске, Северодонецке, Беловодске, Белокуракино, Новопскове, и Широком Счастьенского района.

Регистрация для участия в основной сессии ВНО проходила с 1 февраля по 5 марта. При этом всем участникам, которые не смогли своевременно отправить регистрационные документы по объективным причинам, предоставляется еще одна возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО с 6 до 18 мая.

Для участия в ВНО зарегистрировано 5793 участника. Это - 3346 выпускников учреждений общего среднего образования, 995 выпускников учреждений профессионального образования, 697 выпускников учреждений профессионального перед высшими образования, 755 выпускников прошлых лет.

Основная сессия будет проведена с 21 мая по 15 июня. Для этого уже созданы 33 пункта проведения ВНО: в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Рубежном, Сватово, Беловодске, Новоайдаре, Станице Луганской. Для обеспечения их надлежащего функционирования будет привлечено более 1400 педагогических работников.

Дополнительную сессию проведут с 29 июня на одном пункте, который будет работать в Северодонецке.

Кроме того, в Северодонецке будут действовать пункты проверки заданий ВНО открытой формы с развернутым ответом по математике, украинскому языку и украинскому языку и литературе, где будут задействованы педагогические работники, имеющие достаточный педагогический опыт которые смогут обеспечить качественную проверку открытой формы заданий ВНО.

Пункты тестирования будут оснащены антисептиками, жидким мылом, бумажными полотенцами, средствами для мытья полов и поверхностей.