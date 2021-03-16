В поезде Константиновка-Киев два фельдъегеря спецсвязи устроили стрельбу (обновлено)

Спецназу и Национальной полиции Украины прищшлось обезоруживать двух пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев, которые открыли стрельбу в вагоне.

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия на которое сотрудники службы спецсвязи имели разрешение. В результате инцидента никто не пострадал.

В инциденте участвовали два сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые не являются частью Вооружённых сил Украины

Нарушителей сняли с поезда спецназовцами на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6:00. Железнодорожники прилагают максимально усилий чтобы уменьшить его отставание от графика.

Укрзализныця благодарна поездной бригаде поезда по высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

Уже собрана информация о пересадках пассажиров указано поезда. Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.