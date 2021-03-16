Информационная провокация: оккупанты «ДНР» неуклюже обвинили Украину в гибели ребенка

Информация о том, что на оккупированной территории Донецкой области от сброшенного с украинского БПЛА погиб ребенок и ранена женщина является откровенной ложью и манипуляцией. Это доказывает анализ опубликованных сепаратистскими пропагандистами данных и комментарии к ним очевидцев трагедии.

Как пишет Остров , 3 апреля так называемая «народная милиция» (самоназвание НВФ «ДНР») сообщила, что украинские военные якобы сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство во двор жилого дома, в результате чего погиб пятилетний ребенок и ранения получила пожилая женщина. Местом трагедии был назван поселок Александровское.

Никаких доказательств причастности ВСУ к трагедии представлено не было, однако местные и российские каналы информации моментально растиражировали эту «новость». При этом многие из комментаторов невольно стали жертвами манипуляции с названием населенного пункта, подумав, что речь идет о поселке Александровка, что на окраине Донецка и который реально является прифронтовым. Так, например, создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский написал на своих страницах в социальной сети: «Нет ничего удивительного в том, что от рук украинских „воинов света“ погиб мальчик и ранена женщина — это трагично, но закономерно… Но глава поселкового совета Александровки, где произошла трагедия, недавно сказал одному журналисту, что в Республике нет жилого фонда, куда можно расселить людей из опасной зоны».

Делает вид или действительно не умеет ориентироваться по карте российский пропагандист и наемник Захар Прилепин. Со свойственной ему как писателю-фантасту безаппеляционностью, Прилепин заявляет, что «последнюю неделю 12-е долбят по населенным пунктам; сегодня ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на поселок Александровка. В результате погиб ребенок и получила ранение местная жительница».

Между тем, ребенок погиб в поселке Александровское, близ Енакиево, который находится от линии соприкосновения за 15 километров и по меркам Донецкой области считается глубоким тылом.

Показательно, что даже опытные пропагандисты засомневались в правдивости информации о том, что в произошедшем виноваты ВСУ. «Ситуация с погибшим ребенком — трагично. Но я все-таки решил посмотреть, где же находится вообще неизвестный мне н. п. Александровское. Так вот. Либо НМ ДНР немножко опростоволосилось, перепутав населенные пункты, либо беспилотник залетел в глубокий тыл километров эдак на 10–15. Если первое, то почему до сих пор нет уточненной информации? Если второе, то сху*ли там вообще летал беспилотник с примотанным к нему ВОГом», — пишет один из них.

На самом деле, никто ничего не перепутал — ребенок действительно погиб в Александровском. Причиной трагедии стала игра с найденным где-то в окрестностях боеприпасом. Об этом свидетельствует множество постов в социальных сетях, выложенных местными жителями поселка.

Боевики пишут, что им на утреннем построении было доведено, что мальчик нашел боеприпас и погиб, играя с ним. Версию несчастного случая подтверждают и гражданские жители Александровского. «Какой беспилотник? Вы вообще? Дебилы, зачем вы пишите этот бред?! Ребенок в сарае нашел… хрен какую-то, она и взорвалась. Родственник притащил в сарай во время войны еще. Не знаете не пишите — никакого беспилотника не было».

«Наверное мэр Хроменков (глава оккупационной администрации Енакиево — „ОстроВ“) боится, что в Москве узнают, что в Енакиево снаряды по личным подворьям растаскивают пенсионеры и бабушки с внуками подрываются. Лучше наврать, чем свои кизяки выставлять. Противно уже от всей этой лжи!», — резюмирует один из авторов в социальной сети.