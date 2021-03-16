В Северодонецке открыта телефонная и online-запись на вакцинацию от COVID-19

С 22 марта в Украине начали работать стационарные пункты прививки для вакцинации от коронавируса. В Луганской области центр вакцинации открыт в КНП «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи».

Сейчас разработаны online запись в этих кабинетов прививок (по ссылке ), или через свой личный кабинет в Хэлси .

Воспользоваться online записи могут граждане Украины, которые входят в перечень слоев населения первых трех этапов вакцинации.

А именно:

первый этап - медработники, которые работают с больными COVID-19, жители заведений для престарелых и медицинские работники этих заведений, военнослужащие в зоне проведения ООС;

второй этап - медработники, люди 80 лет и старше, а также социальные работники;

третий этап - люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур, государственной безопасности, работники сферы образования.

Также в КНП «СЦПМСД» продолжается запись на вакцинацию от Covid-19 и в регистратуре:

- амбулатории № 1 (ул. Курчатова, 36) - 095-587-51-33, 5-23-05;

- амбулатории № 2 (ул. Федоренко, 16Б) - 095-587-51-58, 4-01-01;

- амбулаторного отделения № 1 амбулатории № 2 (г. Боровское, ул. Красная, 74А) - 095-587-51-38, 9-98-35;

- амбулатории №1 (ул. Сметанина, 5) - 095-587-51-68, 4-80-12.

Позвонить можно с понедельника по пятницу - с 07:30 до 18:00, в субботу - с 08:00 до 15:00.

Граждане Украины могут также записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія» и портал «Дія», контакт-центр МЗ 0-800-60-20-19.

Вакцинация проводится вакциной Covishield, произведенной за лицензией Oxford-Astra Zeneca на индийском площадке Serum Institute, двукратно с интервалом 90 дней.