Российские террористы 1 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.