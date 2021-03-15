В Луганской области 230 новых случаев коронавируса и 14 умерших от осложнений

В Луганской области растет заболеваемость COVID-19. За 2 апреля лабораторно подтверждено 230 новых случаев коронавируса. Еще 14 человек скончались от осложнений.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 54, Рубежное - 17 Северодонецк - 32, Беловодский район - 18, Белокуракинский - 4, Кременской - 13, Марковский - 10, Новоайдарский - 7, Новопсковский - 18, Попаснянский - 4, Сватовский - 11, Станично-Луганский - 16, Старобельский - 25, Троицкий - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 18 109 заболевших.

Выздоровели - 15250 (69 за последние сутки); лечатся - 2309 (311 - стационарно, 1998 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 49,7 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений COVID-19 умерло 550 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 апреля (09:00) в Украине зафиксировано 20 341 новых случаев; умерли - 396 человек; выздоровели 9166 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 2053, Львовской - 1538, Одесской - 1521, Харьковской - 1470 и Днепропетровской - 1433 областях.

По данным СНБО, летальных случаев больше всего в Киеве - за сутки умерло 50 человек. Кроме того, по 26 смертей зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях.