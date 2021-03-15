» » В Луганской области 230 новых случаев коронавируса и 14 умерших от осложнений

В Луганской области 230 новых случаев коронавируса и 14 умерших от осложнений

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области растет заболеваемость COVID-19. За 2 апреля лабораторно подтверждено 230 новых случаев коронавируса. Еще 14 человек скончались от осложнений. 

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 54, Рубежное - 17 Северодонецк - 32, Беловодский район - 18, Белокуракинский - 4, Кременской - 13, Марковский - 10, Новоайдарский - 7, Новопсковский - 18, Попаснянский - 4, Сватовский - 11, Станично-Луганский - 16, Старобельский - 25, Троицкий - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 18 109 заболевших.

Выздоровели - 15250 (69 за последние сутки); лечатся - 2309 (311 - стационарно, 1998 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 49,7 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений COVID-19  умерло 550 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 апреля (09:00) в Украине  зафиксировано 20 341 новых случаев; умерли - 396 человек; выздоровели 9166 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 2053, Львовской - 1538, Одесской - 1521, Харьковской - 1470 и Днепропетровской - 1433 областях.

По данным СНБО, летальных случаев больше всего в Киеве - за сутки умерло 50 человек. Кроме того, по 26 смертей зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:11

В Луганской области 230 новых случаев коронавируса и 14 умерших от осложнений

Вчера, 19:23

Президент США позвонил Зеленскому - обсуждали агрессию России и борьбу с COVID-19

Вчера, 14:22

В Луганской области изъяли контрабандный табак из РФ на сумму 3 млн гривень

Вчера, 14:16

COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

Вчера, 12:15

С начала года в Луганской и Донецкой областях осуждены 30 организаторов незаконного «референдума». Но все на свободе

Вчера, 11:26

В Днепре задержали российского террориста из Луганска

Вчера, 10:38

В Луганской области от COVID-19 умерли 12 человек за сутки

Вчера, 10:29

1 апреля российские террористы 13 раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных

1-04-2021, 17:36

Благодаря Программе ООН в Донецкой области обучили первых экстренных медицинских техников. Следующая область - Луганская

1-04-2021, 15:28

Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

1-04-2021, 15:14

Поезда в Киев из Луганской области пока не отменяют из-за карантина

1-04-2021, 13:25

Луганские террористы заявили о выдаче 600 тысяч своих «паспортов»

Новости Украины:

Вчера, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

Вчера, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

22-03-2021, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

20-03-2021, 16:50

На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18-03-2021, 12:12

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

16-03-2021, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

15-03-2021, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В Луганской области 230 новых случаев коронавируса и 14 умерших от осложнений » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня