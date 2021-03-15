Президент США позвонил Зеленскому - обсуждали агрессию России и борьбу с COVID-19

Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Посольство США в Украине, Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Также Джо Байден подчеркнул стремление администрации активизировать стратегическое партнерство в поддержку плана Президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, обеспечивающих справедливость, безопасность и процветание для народа Украины.

Лидеры согласились, что эти реформы являются краеугольными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины в сдерживании пандемии COVID-19 и укреплению демократии в регионе.