В Луганской области изъяли контрабандный табак из РФ на сумму 3 млн гривень

Сотрудниками ГУ ДФС в Луганской области установлен факт транспортировки с целью дальнейшего сбыта табака, который незаконно попал на территорию Украины из Российской Федерации вне таможенного контроля.

Как сообщили в пресс-службе ДФС в Луганской области, во время проведения совместных мероприятий правоохранители задержали транспортное средство под управлением гражданина Украины, который перевозил полный грузовик табака без наличия разрешительных документов, а также документов относительно качества и происхождения подакцизного товара.



В результате действий правоохранителей из незаконного оборота изъят табак общей массой более 5 тонн ориентировочной стоимостью 3 млн.грн. и автомобиль стоимостью 500 тыс. гривен.