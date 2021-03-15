В Днепре задержали российского террориста из Луганска

В Днепре задержан участник незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в Луганске. Бывшего боевика подразделения «Всевеликого Войска Донское» обвиняют в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, подозреваемый с мая по июнь 2014 года у составе незаконного вооруженного формирования «Всевеликое Войско Донское» оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности участника НЗФ РФ входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах.

После выезда с временно оккупированной территории Луганской области террорист устроился работать руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.