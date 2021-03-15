В Луганской области от COVID-19 умерли 12 человек за сутки

В Луганской области за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 умерли сразу 12 человек. Лабораторно подтверждено 187 новых случаев коронавируса.

В больницах Луганской области находятся 435 больных коронавирусом, с подозрениями на COVID-19 находятся 68 больных, к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек. В больницах заняты 35,1% мест.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 17879 заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 539 человек.

В Украине за 1 апреля выявлено 19 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10287 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, это третий подряд антирекорд летальных случаев вследствие коронавируса (в предыдущие два дня было 407 жертв и 421 умерший в сутки), а также максимум новых случаев за все время пандемии (предыдущий - 18 132 за 25 марта).

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено во Львовской - 1668, Одесской - 1608, Харьковской - 1494, Хмельницкой - 1351 и Днепропетровской - 1178 областях.