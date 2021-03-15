1 апреля российские террористы 13 раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных

1 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в поселке Золотое-4 из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе поселка Новотошковское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Песков, российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Луганское захватчики обстреливали наши позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий двое украинских военных получили ранения. Раненых оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Также 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.