Благодаря Программе ООН в Донецкой области обучили первых экстренных медицинских техников. Следующая область - Луганская

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с национальными партнерами поздравили первый выпуск студентов, прошедших пилотное обучение по специальности «Экстренный медицинский техник».

Как сообщает пресс-центр ПРООН в Укриане, 31 марта 20 водителей карет скорой помощи завершили трехмесячное обучение на базе Бахмутского медицинского профессионального колледжа и теперь в случае необходимости смогут как парамедики оказывать экстренную медицинскую помощь. Согласно обновленному законодательству Украины, через четыре года работники бригад экстренной медицинской помощи (в частности, водители) будут обязаны иметь соответствующую профессиональную подготовку.

Обучение и оснащение Центра экстренных медицинских техник на базе Бахмутского колледжа всем необходимым - манекенами, расходными материалами, мебелью, компьютерами и оборудованием для дистанционного обучения общей стоимостью 33 300 долларов США (921 878 гривен) - осуществляется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию при финансовой поддержке Европейского Союза.

Координатор компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира Елена Рудич отметила, что ПРООН и партнеры системно работают над тем, чтобы поддерживать эффективность и устойчивость реформы здравоохранения в общинах.

«Развитие потенциала громад в медицинской сфере предполагает не только обучение медицинских работников, которые сейчас борются с пандемией COVID-19, но и более комплексный подход к повышению квалификации всех работников, причастных к медицинской сферы, в частности медицинских техников», - подчеркнула госпожа Рудич.

Несмотря на пандемию COVID-19, обучение первого набора происходило онлайн, а практические навыки студенты отрабатывали на базе Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Директор Бахмутского медицинского профессионального колледжа Наталья Красножон гордится, что их колледж стал первым образовательным учреждением, где начато такое обучение.

«Мы первые не только в нашей области, но и в Украине начали новую профессию - экстренный медицинский техник, понимая, что успех любой реформы зависит, прежде всего, от подготовки квалифицированных специалистов, которые будут воплощать новые знания и подходы, положенные в основу медицинской реформы», - отметила Красножон.

Профессиональная подготовку по специальности «Экстренный медицинский техник» уже утверждена Лицензионной комиссией МОН Украины и зарегистрировано в электронном реестре субъектов образовательной деятельности. А с апреля начнется подготовка второй волны специалистов не только в Донецкой области, но и в Луганской.

Директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко подчеркнул актуальность и востребованность этой профессионально-образовательной инициативы для общин на востоке Украины.

«Это действительно неординарное событие - первый в Украине выпуск студентов по принципиально новой специальности экстренных медицинских техников. Уже в ближайшее время это позволит повысить эффективность бригад экстренной медицинской помощи, обеспечить предоставление современных реанимационных мероприятий. Все это обеспечит соблюдение высоких стандартов оказания медицинской помощи на востоке Украины», - сказал господин Кияшко.