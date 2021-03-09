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В Луганской области за сутки 232 заболевших COVID-19 и двое умерших

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

За 31 марта в Луганской области подтверждено 232 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека, 105 выздоровели, количество болеющих составляет 2105 или 307 человек на 100 тыс.населения.

В стационарах лечатся 419 больных, из которых 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Госпитализировано за сутки 54 больных.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 по Луганской области в Марковском районе, где за последнюю неделю выявили 76 новых случаев коронавируса.

В Украине за последние сутки выявлено 17569 новых заболевших, 421 больной умер. Это наибольшее с начала пандемии количество смертей за сутки, болеют 335408 человек.

За 31 марта  больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Одесской области - 1305, в Киеве - 1150, в Хмельницкой - 1142, Львовской - 1141 и Житомирской - 1037 областях.


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