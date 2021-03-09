Россия раздает паспорта военным преступникам в Луганской и Донецкой областях

Прокуроры Офиса генпрокуратуры заочно сообщили о подозрении двоим участникам «незаконного военного формирования РФ» — предполагается, что они незаконно удерживали украинцев в подпольной тюрьме «Изоляция» в Донецке.

Как сообщает пресс-служба Офиса прокурора, В процессе досудебного расследования было установлено, что с 2016 года и по текущее время так называемые «оперуполномоченные вооруженного формирования Министерства госбезопасности ДНР» незаконно удерживают в заточении на территории бывшего завода «Изоляция» мирное население.

По версии следствия, подозреваемые могли применять к «заключенным» физическое насилие и пытки, в том числе электротоком. Сейчас установлены почти 40 лиц, которые побывали в концлагере «Изоляция».

Фигурантам заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 260 (создание незаконных военизированных формирований) и ч. 1 ст. 438 УК (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны).

Днем ранее расследователи Bellingcat установили личности россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме «Изоляция». Она подконтрольна боевикам так называемой «ДНР».

Об этом сообщил журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев в Facebook.

По его словам, жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.

«Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД», — написал Асеев.

Также он сообщил, что скоро будет выложена информация об их лидере по прозвищу «Ленин».

«Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны „держать“ стену плача», — написал Асеев.