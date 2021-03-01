За 2020 год в Луганской области произошло 889 ДТП

По данным статистики МВД в Луганской области, за 2020 год зарегистрировано 889 ДТП, в которых погибли 42 человека и еще 384 - получили травмы различной степени тяжести.

Для сравнения - в 2019 году на дорогах области погибли 22 человека и еще 392 получили травмы.

По информации полиции, в Луганской области за год пешеходы всего 7 раза становились виновниками аварий, при этом 1 человек погиб и 2 получили травмы.

Большинство аварий произошли по вине водителей автотранспорта. Аварий, причиной которых стало неудовлетворительное состояние улиц произошло всего 2, при этом 5 человек получили травмы.