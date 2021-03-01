В Украине с 1 апреля меняется порядок выплаты родственникам пособия на погребение и недополученной пенсии

С 01.04.2021 года вступают в силу изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596.

Начиная с 1 апреля текущего года помощь на погребение, сумма пенсии, пособия, недополученная в связи со смертью получателя будут выплачиваются органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя (лица, имеющего право на получение выплат в связи с его смертью) в уполномоченном банке.

При обращении для получения пособия на погребение или недополученной пенсии к документам, идентифицирующие заявителя, и документов о смерти в обязательном порядке необходимо предоставлять справку о реквизитах банковского счета, открытого на лицо, обратившееся за получением услуги.

Перечень банков, с которыми Пенсионным фондом Украины заключены договоры на осуществление соответствующих операций следующий: