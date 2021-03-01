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В Украине с 1 апреля меняется порядок выплаты родственникам пособия на погребение и недополученной пенсии

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

С 01.04.2021 года вступают в силу изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596.

Начиная с 1 апреля текущего года помощь на погребение, сумма пенсии, пособия, недополученная в связи со смертью получателя будут выплачиваются органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя (лица, имеющего право на получение выплат в связи с его смертью) в уполномоченном банке.

При обращении для получения пособия на погребение или недополученной пенсии к документам, идентифицирующие заявителя, и документов о смерти в обязательном порядке необходимо предоставлять справку о реквизитах банковского счета, открытого на лицо, обратившееся за получением услуги.

Перечень банков, с которыми Пенсионным фондом Украины заключены договоры на осуществление соответствующих операций следующий:

  1. ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
  2. ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
  3. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  4. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
  5. ПАТ «ЮНЕКС-БАНК»
  6. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
  7. ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
  8. ПАТ «ПУМБ»
  9. ПАТ «УКРСИББАНК»
  10. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
  11. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
  12. ПАТ «КРЕДОБАНК»
  13. ПАТ «УКРЕКСІМБАНК УКРАЇНИ»
  14. ПАТ «ПОЛТАВА – БАНК»
  15. ПАТ «МТБ БАНК»
  16. ПАТ «ІДЕЯ БАНК»
  17. ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  18. ПАТ «КБ «АКОРД»
  19. ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
  20. ПАТ «ТАСКОМБАНК»
  21. ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
  22. ПАТ «ОТП БАНК»

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Порядок выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии - в Украине с 1 апреля меняется список документов