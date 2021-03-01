В Украине с 1 апреля меняется порядок выплаты родственникам пособия на погребение и недополученной пенсии

В Украине с 1 апреля меняется порядок выплаты родственникам пособия на погребение и недополученной пенсииСегодня, 11:21
С 01.04.2021 года вступают в силу изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596.
Начиная с 1 апреля текущего года помощь на погребение, сумма пенсии, пособия, недополученная в связи со смертью получателя будут выплачиваются органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя (лица, имеющего право на получение выплат в связи с его смертью) в уполномоченном банке.
При обращении для получения пособия на погребение или недополученной пенсии к документам, идентифицирующие заявителя, и документов о смерти в обязательном порядке необходимо предоставлять справку о реквизитах банковского счета, открытого на лицо, обратившееся за получением услуги.
Перечень банков, с которыми Пенсионным фондом Украины заключены договоры на осуществление соответствующих операций следующий:
- ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
- ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
- ПАТ «ЮНЕКС-БАНК»
- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
- ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- ПАТ «УКРСИББАНК»
- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- ПАТ «УКРЕКСІМБАНК УКРАЇНИ»
- ПАТ «ПОЛТАВА – БАНК»
- ПАТ «МТБ БАНК»
- ПАТ «ІДЕЯ БАНК»
- ПАТ «БАНК ВОСТОК»
- ПАТ «КБ «АКОРД»
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
- ПАТ «ТАСКОМБАНК»
- ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
- ПАТ «ОТП БАНК»