В Луганской области за сутки 213 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

За 30 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19 и еще 4 человека умерли от осложнений коронавируса.

Всего с начала пандемии в Луганской области подтверждено 17460 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 522 человека.

В Украине за прошедшие сутки в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавируса COVID-19, госпитализировали 5558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6405 человек.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, это рекордные показатели по госпитализаций и летальных случаев за год пандемии.

30 марта больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве - 1100, Одесской - 1012, Харьковской - 906, Львовской - 833 и Запорожской - 737 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1 674 168 человек, из них 1 313 481 выздоровели, 32825 человек умерли.