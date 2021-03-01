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Как переселенцу в Украине получить налоговую скидку за аренду жилья

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, плательщик налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ), который имеет статус внутренне перемещенного лица, имеет право на налоговую скидку за аренду жилья.

Имеется в виду, уменьшение налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года на суммы средств, фактически уплаченных в течение отчетного года в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома).

Список документов для получения переселенцами налоговой скидки за аренду жилья

Для реализации права на налоговую скидку по требованию контролирующего органа физическим лицом предоставляются:

  • декларация об имущественном состоянии и доходах за отчетный (налоговый) год;
  • копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • копия договора аренды жилья;
  • платежные и расчетные документы, подтверждающие факт оплаты;
  • заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, которые не дают права на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

Дополнительными документами, подтверждающими отсутствие условий, которые не дают права на получение налоговой скидки может быть Извлечение из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, информация от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской райгосадминистраций по адресной помощи для покрытия расходов на проживание, тому подобное.

Напомним, что налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах 2020 года подается плательщиками НДФЛ до 1 мая текущего года.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, подаваемой по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.


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Налоговая скидка за аренду жилья в Украине для переселенцев: Необходимые документы