За время карантина в Украине закрылись 4000 ресторанов и кафе

За 2020 год количество ресторанов и кафе в Украине уменьшилось почти на 4000 заведений. Такие данные приводит аналитический центр «Ресторани України ».

На начало 2021 года в Украине работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров, по сравнению с началом 2020 года, когда в Украине работало 18,6 тысячи заведений.

Соответственно объем ресторанного рынка сократился с 2020 года почти на 30% и составил 14,1 млрд гривен, потеряв почти 6 млрд гривень.

Основной причиной таких потерь стали несколько локдаунов и ресторанного бизнеса и отсутствие иностранных туристов во время карантина.