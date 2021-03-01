В Луганске российские террористы посадили на 17 лет своего же сотрудника «за шпионаж»

Так называемый «верховный суд» «ЛНР» приговорил к 17 годам лишения свободы луганчанина, который «был завербован СБУ на территории Украины и заброшен в республику в ходе обмена пленными».

Мужчина обвинялся боевиками в «подготовке теракта, незаконном обращении взрывчатых веществ и боеприпасов, изготовлении самодельного взрывного устройства, государственной измене и шпионаже».

«Мужчина досрочно вышел на свободу и в ходе обмена пленными в декабре 2017 года прибыл в Республику. Он устроился на военную службу в Народную милицию ЛНР и начал передавать СБУ сведения военного характера… Мужчина незаконно приобрел боеприпасы и взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство и планировал совершить теракт в ходе массовых мероприятий в центре Луганска, однако был задержан в октябре 2019 года», — заявлено в сообщении.

